Третьяков вступился за малый бизнес

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков намерен внести на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью раз в год. Об этом он заявил в интервью журналистам.
По словам депутата, его инициатива вызвана тем, что малый и средний бизнес, служащий основой экономики страны, уже на грани паралича из-за постоянных изменений в законодательстве.
«Не ожидая нового созыва, уже на нынешней сентябрьской сессии я внесу на рассмотрение Верховной Рады закон о моратории на принятие новых экономических законов с дискретностью хотя бы раз в год, - сообщил Третьяков. - Такое вето даст людям, занимающимся бизнесом, возможность хотя бы на год просчитать свои перспективы».
Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения в 218-ом мажоритарном округе Киева, объединяющем части Святошинского и Оболонского районов.
Фото: УНИАН
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