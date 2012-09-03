FEMEN спилили крест в центре Киева, потому что он установлен незаконно

Участницы скандального женского движения FEMEN, которые в центре Киева спилили поклонный крест, а потом призвали пилить кресты и спасать Россию, считают, спиленный крест изначально был установлен незаконно.

Об этом активистка движения Александра Шевченко заявила в интервью ТСН.

Спиленный крест «в действительности не греко-католический, не православный и вообще незаконно установленный», - подчеркнула она.

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«Это какая-то деревяшка на самом деле. И заявления, оценки так называемых экспертов, которые по форме креста решили, что он принадлежит какие-то конфессии, неправдивы. Этот крест незаконно поставлен», - считает «феменка».

«И честно говоря, нас и не волнует, что это за крест - будь он православным, католическим или каким-то еще. Это очень сильный религиозный символ, и мы гордимся тем, что мы его свалили. Нам все равно, что скажут так называемые верующие. Мы сознательно шли на то, чтобы спровоцировать людей на выражение каких-то чувств, на то, чтобы люди спорили, ругались на тему религии и ее присутствия в жизни украинского государства - светского государства», - подчеркнула Шевченко.

Ранее «Главред» сообщал, что администрация «Живого журнала» заблокировала блог FEMEN. Причиной стали «антипоповские» и «экстремистские» лозунги феминисток вроде «Kill Kirill» и «Пили кресты, спасай Россию!», выкладываемые в их блоге.

фото: femen.livejournal.com

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