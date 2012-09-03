Луценко в колонии агитирует сокамерников - жена

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в колонии не имеет свободного времени, поскольку рассказывает сокамерникам о политических новостях и постоянно ведет агитацию.

Об этом рассказала супруга заключенного Ирина Луценко, сообщает пресс-служба «Народной Самообороны».

«Луценко не имеет свободной минутки, так как новые сокамерники уже расспрашивают о политических новостях. Работа с электоратом ведется на должном уровне», – заявила Ирина Луценко после встречи с экс-министром.

Она передала ему последние новости и свежую прессу, а также вопросы от СМИ. В течение двух часов супруги обсудили вопросы по апелляции, поданной адвокатами на решение Печерского райсуда по второму уголовному делу. В свою очередь, экс-министр рассказал об условиях пребывания в колонии.

По словам Ирины Луценко, он «остается в хорошем настроении, о здоровье старается не говорить, однако внешний вид выдает его плохое самочувствие, остается стабильно тяжелым».

Кроме того, она добавила, что муж не прекращает писать и вести дневник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.

Луценко познакомился с соседями по временному блоку (две недели он будет сидеть в карантинном спецпомещении, где его обучают жизни в тюрьме) и остался доволен тюремными условиями.

«Вместе с ним в блоке находятся четверо бывших милиционеров. Пока не знаем, за что они здесь сидят. И они, и начальство встретили Юрия Витальевича хорошо, не было какой-либо предвзятости. По сравнению с Лукьяновкой - это санаторий, а не бетонный мешок», - рассказала пресс-секретарь Народной самообороны Лариса Сарган.

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