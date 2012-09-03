25 кандидатов передумали идти в депутаты

{1-} Центральная избирательная комиссия начиная с 10 августа отменила регистрацию 25 кандидатов в народные депутаты на основании их личных заявлений об отказе баллотироваться или по решению суда.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В частности, в Верховную Раду Украины передумали баллотироваться 23 кандидата-мажоритарщика и двое кандидатов в общегосударственном многомандатном округе. ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов-самовыдвиженцев по решениям суда - Олега Бойко (одномандатный округ № 98, Киевская область) и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка (одномандатный избирательный округ № 62, Житомирская область).

На одного кандидата в депутаты сократились избирательные списки партий "Батькивщина" и Партии регионов.

В частности, от мандата по собственному желанию отказались Анатолий Липкан (№ 173 в избирательном списке Партии регионов) и бывший начальник львовской милиции Василий Писный (№ 155 в избирательном списке "Батькивщины").

Таким образом, общее количество зарегистрированных кандидатов-мажоритарщиков составляет 3 107 человек, из них 1 704 выдвинуты партиями и 1403 - самовыдвиженцы. В выборах в общегосударственном многомандатном округе принимают участие 22 политические партии.

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на выборах Верховной Рады.

За соответствующий проект постановления единогласно проголосовали все члены Центризбиркома.

ЦИК определил, что текст на бюллетенях должен печататься на государственном языке, на одном листе размером 200х600 мм светло-желтого цвета и только на одной стороне.

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