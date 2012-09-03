Тимошенко: немецкие врачи спасли мне жизнь

{1-} Юлия Тимошенко благодарна немецким врачам, которые «спасли ей жизнь».

Об этом она заявила в интервью польскому изданию Newsweek.pl, передает «Главком».

«Я хотела бы поблагодарить немецких врачей, которые фактически силой ворвались в колонию, где меня систематически добивали. Эти врачи буквально спасли мне жизнь», - заявила экс-премьер.

Тимошенко называет медиков героическими людьми, которые показали невероятную отвагу, взявшись лечить ее в украинской больнице.

«Их миссию сопровождали провокации в сталинском стиле. Например, письма, подписанные определенными украинскими докторами с требованиями прекратить лечение», - рассказала она.

По словам Тимошенко, в настоящий момент она все еще не может двигаться и делать многих вещей, но верит, что когда-нибудь станет здоровой.

При этом экс-премьер подчеркивает и профессионализм врачей харьковской клиники, в которой она сейчас находится.

«Я должна признать, что врачи и медицинский персонал клиники, в которой я лечусь, опекают меня с преданностью и профессионализмом», - резюмировала Тимошенко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 31 августа защитник Тимошенко, Сергей Власенко, сообщил что экс-премьер , которая проходит курс лечения Харькове, отказалась от проведения процедур в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Фото: byut.com.ua

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