На выборах Рады состоится всеукраинский экзит-пол

{1-} В день парламентских выборов в Украине пройдет также «Национальный экзит-пол-2012».
Об этом сообщила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, передает НБН.
По ее словам, стоимость проекта – более 300 тысяч долларов.
«Относительно самого опроса в день выборов, то на 400 участках, насколько я помню, этот компонент стоит приблизительно 130 тысяч долларов», – сообщила Бекешкина.
Данный проект включает предвыборные и послевыборные опросы, опросы экспертов, подготовку, обучение и оплату работы лиц, которые проводят и организовывают опросы, опросы в мажоритарных округах.
Эксперт также рассказала, что данный проект финансируют, в частности, международный фонд «Возрождение», программа Matra Посольства Нидерландов в Украине, Национальный фонд поддержки демократии (США) и Европейский Союз.
Всеукраинский опрос будут проводить фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Очередные выборы Рады запланированы на 28 октября 2012 года.
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