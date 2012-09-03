Волга надеется завтра выйти из тюрьмы

{1-} Шевченковский райсуд Киева объявил перерыв в слушании уголовного дела в отношении экс-председателя Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василия Волги до 14.30 4 сентября, однако сам экс-чиновник надеется, что завтра суд его оправдает.

Об этом он сказал журналистам решетку в зале судебных заседаний, сообщает Lb.ua

«Давления на суд нет. И я думаю, что завтра суд меня освободит прямо из зала судебных заседаний», – сказал Волга.

Напомним, ранее подсудимый признался в служебной халатности при приеме на должность главного специалиста одного из отделов Госкомиссии своего водителя Виталия Присяжнюка.

Ранее «Главред» сообщал, что Волгу обвиняют в вымогательстве взятки у председателя наблюдательного совета кредитного союза «Первое кредитное общество» Андрея Азарова в размере 500 тыс. долл. через директора одного из департаментов Госфинуслуг Виктора Адамовича, а также в трудоустройстве своего водителя по поддельному диплому. В случае признания виновным Василию Волге грозит до 10 лет тюремного заключения.

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