В Киеве ограбили офис мажоритарщика от УДАРа и угнали его автомобиль

{1-} На кандидата в нардепы от партии УДАР по 216-му округу Киева, депутата Киевсовета Алексея Давыденко оказывается давление со стороны неизвестных лиц, - его офис ограбили, а машину угнали.

Об этом со ссылкой на пресс-службу партии Виталия Кличко сообщает «Интерфакс-Украина».

«По словам Давыденко, в среду и четверг на прошлой неделе он проводил встречи с избирателями на своем округе - на Рембазе и в районе ДВРЗ в Киеве. Во время встреч были попытки устроить провокации - приезжали молодые спортивного телосложения, выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес кандидата от УДАР», - сообщает пресс-служба

В сообщении отмечается, что 31 августа было совершено нападение на коммерческий офис Давыденко, откуда злоумышленники вынесли документацию и компьютеры, а 3 сентября, в ночь с воскресенья на понедельник у него украли автомобиль. Кандидат написал соответствующие заявления в милицию.

В партии эти события связывают с политической деятельностью Давыденко. УДАР обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием вмешаться в ситуацию, поскольку в адрес кандидата "продолжают поступать угрозы от неизвестных лиц и оказывается системное давление.

Ранее «Главред» сообщал, что Донецкий УБОП арестовал Сергея Злобина руководителя окружного штаба Луганской областной организации УДАРа по избирательному округу N105. Позже силовики заявили, что не арестовали, а только пригласили на беседу в качестве свидетеля.

фото: iskra-news.info

Новости по теме:

На Донбассе арестован руководитель штаба партии Кличко

Кличко обвинил Объединенную оппозицию в «черном» пиаре

ЦИК отменила регистрацию представителя партии УДАР