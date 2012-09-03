Суд разрешил ЦИК печатать бюллетени без Тимошенко и Луценко

{1-} Киевский апелляционный админсуд признал законным утверждении ЦИК формы бюллетеня без указания фамилий экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних Юрия Луценко.
Такое решение суд принял на заседании, сообщает «Украинская правда».
Таким образом суд отклонил соответствующий административный иск «Батьківщини».
Суд пришел к выводу, что ЦИК принял законное решение, утвердив бюллетени без фамилий Тимошенко и Луценко, поскольку они не зарегистрированы кандидатами в связи с судимостью, а согласно действующему избирательному законодательству в бюллетень могут быть внесены лишь лица, официально зарегистрированные кандидатами в депутаты.
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Решение может быть обжаловано в Высшем админcуде в 2-дневный срок со дня его оглашения.
Как известно, позиция «Батьківщини» заключается в том, что, согласно закону «О выборах народных депутатов», в бюллетенях печатается первая пятерка, включенная в избирательный список партии на съезде, а не зарегистрированная ЦИКом.
По мнению представителей оппозиции, первую пятерку включить или выключить из избирательного списка может только съезд партии, а не ЦИК, поэтому фамилии Тимошенко и Луценко должны быть напечатаны в бюллетенях.
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