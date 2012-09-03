Оппозиция обвинила Литвина в использовании админресурса

Оппозиционные нардепы потребовали от Согласительного совета и регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о недопустимости использования админресурса и служебного положения председателем Верховной Рады Владимиром Литвином и дать публичную оценку этому факту.

Обращении к руководству парламента подписали нардепы Ирина Геращенко, Ольга Герасимьюк, Александр Третьяков, Кирилл Куликов и Виталий Чепинога, сообщает УНИАН.

Депутаты констатируют, что «сегодня официальный сайт больше похож не на информационную страницу о деятельности Верховной Рады, а на персональную страницу Литвина». В частности, говорится в обращении, на стартовой странице сайта ежедневно появляется до 10 фотографий председателя Верховной Рады, столько же сообщений о его деятельности и информация о нем. В некоторые дни Литвин вообще является единственным героем официальной страницы парламента, другие новости о деятельности депутатов, в том числе законотворческой – просто отсутствуют.

По убеждению депутатов, сайт ВР (http://iportal.rada.gov.ua/) должен, в первую очередь, информировать о работе всего парламента, всех комитетов и комиссий Верховной Рады, всех 450 депутатов, а не освещать исключительно деятельность председателя.

Нардепы считают «некорректным» наполнение официального сайта парламента в период избирательной кампании новостями, которые не имеют «никакого отношения к депутатской деятельности господина Литвина, а освещают исключительно его работу как кандидата в депутаты по мажоритарному округу». При этом, отмечают они, другие депутаты, которые в настоящее время баллотируются по мажоритарному округу, не имеют подобных «новостей» о своей работе в округе на официальном сайте Верховной Рады.

Авторы обращения требуют от Литвина «прекратить использовать парламентские СМИ как личные медиа, отказаться от практики применения админресурса относительно использования сайта Рады».

фото: скрин iportal.rada.gov.ua

Новости по теме:

Литвин призвал нардепов к краткости: высосали любые выступления

Литвин винит оппозицию в подписании закона о языках

Литвин заявил о необходимости изменить Конституцию

Представитель Януковича не исключает злоупотребления админресурсом