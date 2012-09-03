В Тбилиси признали, что двое из 11-ти убитых боевиков были грузинами

Власти Грузии признали, что как минимум двое из предполагаемых боевиков-исламистов, убитых на границе на прошлой неделе, были гражданами этой страны.

В ходе спецоперации грузинского МВД возле границы с Россией были убиты 11 человек. Власти Грузии до сих пор утверждали, что они были иностранцами, вероятно, прибывшими из Дагестана, сообщает BBC.

В настоящее время считается, что они приехали из Панкисского ущелья на северо-востоке Грузии - региона с тесными связями с Чечней. Убийство предполагаемых боевиков вызвало гнев у местных мусульман.

Ранее «Главред» сообщал, что МВД Грузии заявило о проведении около грузино-российской границы спецоперации, в результате которой было уничтожено 11 боевиков, Кроме того погибли три бойца спецназа, еще пять были ранены. Еще шесть диверсантов были окружены и велась операция по их задержанию.

фото: ick.ge

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