Харькову отключили горячую воду

{1-} В Харькове отключили горячую воду коммунальным и промышленным потребителям, которые обслуживаются ТЭЦ-3 из-за отключения газа.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Харьковгоргаз», передает издание «STATUS QUO».

Отключение произошло по указанию НАК «Нафтогаз Украины», с которой КП «Харьковские тепловые сети» (в структуру ХТС входит ТЭЦ-3) заключило договор на поставку газа.

«Наши сотрудники выполнили техническую функцию. Причины отключения мы не комментируем», – заявили в «Харьковгазе».

Как уточнили представители Харьковской ТЭЦ-5, это предприятие по теплоснабжению и поставкам горячей воды в Харькове тоже не работает, так как газ был отключен месяц назад.

Горячей воды нет в семи из девяти районов города.

В начале августа от газоснабжения была отключена ТЭЦ-5.

Газовый долг «Харьковских тепловых сетей» составляет 360 миллионов гривен, из которых долг за отопительный сезон 2011/2012 годов долг составил 183 миллиона.

фото: obozrevatel.com

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