Тимошенко: зверей, которые меня избили, повысили в званиях

{1-} Людей, которые 20 апреля избили в тюрьме Юлию Тимошенко, наградили и повысили в званиях.

Об этом экс-премьер заявила в интервью польскому изданию Newsweek.pl, передает «Главком».

«Среди персонала тюрьмы есть люди, готовые много сделать, чтобы мне помочь, но есть и звери. Они издеваются надо мной всеми возможными способами, это доставляет им удовольствие», - подчеркнула экс-премьер.

По словам Тимошенко, унижая ее, такие люди «упиваются страхом, которые видят в глазах «жертв».

«Именно такие особи били меня в колонии 20 апреля. Ходят слухи, что за это их повысили в званиях и наградили похвальными грамотами», - рассказала экс-премьер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, по словам Тимошенко, немецкие медики спасли ей жизнь, когда «фактически силой ворвались в колонию, где меня систематически добивали».

Экс-премьер также назвала медиков героическими людьми, которые показали невероятную отвагу, взявшись лечить ее в украинской больнице.

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