На Львовщине протестующие перекрыли международную трассу

{1-} Жители Львовской области сегодня, 3 сентября, перекрыли международную трассу, протестуя против «катастрофического состояния» дорог в регионе.
Об этом сообщил один из участников акции Роман Ляхович изданию ZAXID.NET.
«Дорога заблокирована на пешеходном переходе, заторы есть с обеих сторон. Мы неоднократно предупреждали власти, что будем перекрывать, если не отремонтируют дорогу», - заявил он.
По сообщениям представителей МВД, участники акции протеста пропускали только общественный транспорт, кареты скорой помощи, пожарные автомобили и граждан, которые направлялись на собственных машинах в больницу.
При этом протестующие перекрывали проезд для тех, кто пытался проехать по магистрали в частных целях и транспорту, который проводит маршрутные перевозки пассажиров.
Количество граждан в акции протеста, по предварительным подсчетам милиции, составляет до 150 человек, однако их число постоянно растет.
В настоящий момент движение автотранспорта на трассе «Старый Самбой - Смельница» не восстановлен.
Фото: dobromyl.org
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