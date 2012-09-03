На Львовщине протестующие перекрыли международную трассу

{1-} Жители Львовской области сегодня, 3 сентября, перекрыли международную трассу, протестуя против «катастрофического состояния» дорог в регионе.

Об этом сообщил один из участников акции Роман Ляхович изданию ZAXID.NET.

«Дорога заблокирована на пешеходном переходе, заторы есть с обеих сторон. Мы неоднократно предупреждали власти, что будем перекрывать, если не отремонтируют дорогу», - заявил он.

По сообщениям представителей МВД, участники акции протеста пропускали только общественный транспорт, кареты скорой помощи, пожарные автомобили и граждан, которые направлялись на собственных машинах в больницу.

При этом протестующие перекрывали проезд для тех, кто пытался проехать по магистрали в частных целях и транспорту, который проводит маршрутные перевозки пассажиров.

Количество граждан в акции протеста, по предварительным подсчетам милиции, составляет до 150 человек, однако их число постоянно растет.

В настоящий момент движение автотранспорта на трассе «Старый Самбой - Смельница» не восстановлен.

Фото: dobromyl.org

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