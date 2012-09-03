ЦИК потратит миллион на бумагу

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выделила 1 миллион 116 гривен на покупку бумаги для формирования списков избирателей и именных приглашений на выборы.

Такое решение было принято на заседании комиссии, сообщили «Украинские новости».

Заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная напомнила, 29 августа Кабмин утвердил порядок выдачи средств, предусмотренных в госбюджете на эти цели.

Данное решение было принято Кабмином на основании постановлений ЦИК.

Выделение средств на покупку бумаги будет проведено в рамках расходов ЦИК для проведения выборов Рады путем создания новой статьи.

Также ЦИК уменьшил размер средств, предусмотренных для закупки персональных средств идентификации для окружных избирательных комиссий до 239,04 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 30 июля 2012 года стартовала избирательная кампания по очередным выборам Рады, которые назначены на 28 октября.

Они будут проходить по смешанной пропорционально-мажоритарной системе – 225 депутатов избираются по спискам политических партий, еще 225 – по мажоритарным округам.

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