Ляшко «надавал конкуренту по морде» газетой

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отхлестал по щекам Михаила Голицу, своего конкуретна по избирательному округу в Черниговской области, за распространение компрометирующих листовок.

Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня на округе в селе Ховмы на Черниговщине я дал Михаилу Голице по морде брехливыми газетками, которые он против меня распространяет», - заявил Ляшко.

По словам главы Радикальной партии, ранее он предупреждал своего конкурента.

«Этот прихвостень власти стал распространять против меня агитпродукцию. Я его предупреждал – не нарывайся, Михаил, потому что будет хуже», - рассказал Ляшко.

По данным пресс-службы Радикальной партии, в листовках Голица обидел жену Ляшко, его дочь и высмеял воспитание Ляшко в детском доме.

Как позже сообщил сам Ляшко, «они подбросили свои гадкие газетки в почтовый ящик нашей квартиры, где их нашла моя 9-летняя дочь Владислава и показала это маме, потому что в это время я встречался с избирателями в Менском районе. Дочь плакала, увидев эту ахинею. Только психически больные извращенцы могут до такого опуститься».

«Потому я не выдержал и набил морду Голице», - резюмировал Ляшко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко и Наталию Розинскую кандидатами в народные депутаты от Радикальной партии.

Фото: пресс-служба Радикальной партии

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