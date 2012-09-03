Рада примет закон о мирных собраниях без выводов Европы

{1-} Верховная Рада собралась принимать скандальный законопроект «О мирных собраниях», не дожидаясь официальных выводов экспертизы Венецианской комиссии.

Об этом сообщила народный депутат Леся Оробец на своей странице в Facebook.

«Его будут рассматривать в четверг – так решил Согласительный совет, хотя только на прошлой неделе по требованию 150 общественных организаций он был отправлен международным экспертам», - отметила она.

По словам депутата, решение провести голосование, не дожидаясь экспертных выводов было принято, чтобы «защититься перед выборами (или и после них) от гнева граждан».

По словам Оробец, «в нынешнем его виде скандальный проект предоставляет репрессивную дубинку, которую сейчас власть не может задействовать на законных основаниях».

Напомним, как сообщал «Главред», ранее представитель Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир Чемерис заявил, что выводы экспертов Венецианской комиссии разбивают положения законопроекта.

«Венецианская комиссия предлагает заменить некоторые положения прямо противоположными», - отметил он.

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