Каждый пятый турист больше не вернется в Крым

{1-} К началу сентября 2012 года Крым посетили около 5 миллионов туристов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вернутся сюда - около 80% отдыхающих, при этом 20%, то есть каждый пятый, из-за высоких цен и низкого уровня сервиса, в Крым больше не вернется.

Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, передает zn.ua.

«В конце августа, когда туристы покидают Крым, мы опросили порядка 5 тысяч человек и узнали их впечатления об отдыхе в Крыму. Подавляющее большинство хотели бы вернуться в Крым еще раз», – сообщил глава ведомства.

По его словам, порядка 80% туристов, отдохнувших в Крыму, хотели бы вернуться еще раз. Министр отметил, что эти данные получены в результате проведенного социологического опроса.

фото: kafanews.com, Главред

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