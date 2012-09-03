Рада требует отчета главы МВД о «депутатской» аварии под Уманью

{1-} Представитель фракции НУ-НС в парламенте потребовал вызвать в Раду главу МВД Виталия Захарченко, чтобы задать ему ряд вопросов о ДТП под Уманью, Черкасской области, сообщает «Укринформ».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, одним из фигурантов дела называют народного депутата Антона Яценко.

«Мы требуем от министра внутренних дел проинформировать нас, которая на самом деле ситуация сложилась с ДТП под Уманью при участии Антона Яценко», - заявил Мартыненко.

В свою очередь, председатель Рады Владимир Литвин отметил, что уже обратился с официальным запросом к Виталию Захарченко относительно этого инцидента.

Как сообщал «Главред» ранее, ряд украинских СМИ сообщили о том, что 2 сентября депутат Яценко, находясь за рулем Mercedes ML500 в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого погиб.

Милиция опровергла причастность Яценко к ДТП.

Напомним, Яценко был избран в парламент по спискам БЮТ. Позже он перешел в Партию регионов, которая выдвинула его кандидатом в депутаты по мажоритарному округу № 200 в Черкасской области с центром в городе Умань.

Фото: пресс-служба МВД

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