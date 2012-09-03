Обвиняемого в убийстве Оксаны Макар никто не подкупал - тюремщики

{1-} Одного из обвиняемых в изнасиловании и жестоком убийстве Оксаны Макар, Евгения Краснощека, подкупить в СИЗО никто не пытался. Об этом заявили в Государственной пенитенциарной службе, передают «Novosti-N».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на одном из судебных заседаний Краснощек заявил, что его пытался подкупить один из сотрудников СИЗО: якобы ему предложили деньги в обмен на то, что он выгородит другого подсудимого - Максима Присяжнюка.

«Подсудимого Краснощека в СИЗО никто не пытался подкупить и претензий он не имеет», - заявили в ведомстве.

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Как заявили тюремщики, в ходе служебной проверки в Николаевском СИЗО администрация учреждения не подтвердила попытки подкупа Краснощека.

Позже сам обвиняемый признался, что никто из сотрудников СИЗО с предложением денег к нему не обращался.

Кроме того, администрация заверила, что Краснощек не имеет никаких претензий к работникам и администрации СИЗО.

По словам Краснощека, ему предлагали деньги взамен на то, чтобы он взял всю вину на себя, выгородив своего соучастника Максима Присяжнюка.

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Напомним, ранее «Главред» сообщал, что Краснощек рассказал, как на него давили, чтобы он взял всю вину на себя, а теперь он опасается за жизнь своих жены и ребенка.

фото: novosti-n.mk.ua

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