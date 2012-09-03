Ромни догнал Обаму в рейтинге популярности

{1-} Кандидат в президенты США Митт Ромни догнал Барака Обаму по числу голосов потенциальных избирателей: сейчас обоих поддерживают по 45% американцев.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos, передает «Интерфакс».

Отметим, что на прошлой неделе опросы показывали, что действующий президент опережал своего оппонента на четыре процента.

При этом эксперты отмечают, что рейтинг Обамы поднимется после съезда Демократической партии 6 сентября, который официально выдвинет нынешнего президента на второй срок.

«В то время как на следующей неделе будет проходить съезд, Ромни попытается удержать устойчивое положение наравне с президентом, мы, скорее всего, увидим, что перевес вновь будет на стороне Обамы», - считают социологи.

Тем временем, команда Ромни демонстрирует уверенность в его победе над Обамой на президентских выборах 6 ноября, поскольку ему удалось догнать Обаму по числу потенциальных избирателей.

Кроме того, помощники Ромни отметили положительные сдвиги на съезде Республиканской партии, который выдвинул своего кандидата официальным претендентом на пост президента.

«Мы уверены в том, какое место займем по итогам гонки. Мы понимаем, что у нас впереди два трудных месяца. Но мы идем вровень (с Обамой). Это очень опасная ситуация для действующего президента», - заявил один из представителей Ромни.

Фото wikipedia.org

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