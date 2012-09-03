FEMEN рассказали, как вышли на самоокупаемость

Активистки FEMEN рассказали, что движение вышло на самоокупаемость за счет благотворительных пожертвований и продажи аксессуаров с «фирменным» логотипом.
Об этом представители движения рассказали в интервью ТСН.
«Два года мы страшно голодали, страдали, терпели разные неудобства, но все равно не продавались. И не продаемся. Мы вышли на уровень окупаемости движения, есть благотворительные пожертвования, продажи», - заявила активистка FEMEN Анна Гуцол.
Что касается реакции политиков на акции движения, они пытаются перекупить или подкупить FEMEN.
«Чем ближе к выборам, тем больше предложений. Они (политики – прим.ред.) пытаются подкупить наше движение, купить какие-то акции. Но мы не продаем акции, мы можем наехать на любого политика, если он будет неправ», - заверила другая активистка, Александра Шевченко.
О финансовых успехах движения активистки сообщили, что FEMEN не принадлежит к организациям, которые «имеют миллионные бюджеты и ничего не делают».
«Деньги у нас уже сейчас есть. Потому что мы имеем мировую популярность и к нам приходит благотворительная помощь из большого числа стран Европы и Америки. Люди посылают на банковские счета деньги, чтобы поддержать движение», - заверили активистки.
Отдельный доход приносит FEMEN-шоп, покупателей которого девушки называют жертвами движения.
«Покупателей достаточно. Мы, конечно, не Adidas, но стремимся к этому. И вообще мы их называем не покупателями, а почитателями. Жертвами любви к FEMEN. Человек жертвует FEMEN, и за это получает подарок», - отметили активистки движения.
фото: femen.livejournal.com
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