Янукович взял под контроль поиск останков Данила Галицкого

{1-} Президент Украины Виктор Янукович взял под личный контроль организацию поиска останков короля Данила Галицкого в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующая договоренность была достигнута во время визита польского лидера в Украину в июле 2012 года.

Поиск останков короля Данила Галицкого будет проведен во время раскопок украинско-польской группы археологов на территории Замковой горы в городе Холм.

Украина и Польша продолжают работать над организационными вопросами, решение которых необходимо для начала раскопок.

В частности, привлечены римско-католическая церковь Польши, администрация города Холм и польские археологи.

Также ведется изучение архивных документов.

Напомним, в 2014 году исполнится 750 лет со дня захоронения короля Данила Галицкого.

Украинская сторона стремится, чтобы соответствующие археологические работы были завершены к этой юбилейной дате.

фото: tvp.pl

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