Регионал засудит журналистов за новость о «депутатской» аварии

{1-} Народный депутат Антон Яценко (фракция Партии регионов) пообещал обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства после сообщений о его причастности к ДТП, в котором погиб человек.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Я буду обращаться с иском к физическому лицу – журналисту Артему Шевченко, и черкасскому сайту «О главном» с требованием опровергнуть эту неправдивую информацию», - заявил регионал.

По словам депутата, «журналист или не понимая, или используя грязные технологии, или по заказу сделал вот такую гадость, и мои честь и достоинство полностью вымараны, потому я в ближайшее время буду обращаться в суд, и я надеюсь, что я этот суд выиграю».

Также регионал добавил, что потребует моральной компенсации в несколько тысяч гривен, которые будут перечислены на социальные нужды.

В то же время, депутат готов отказаться от судебного преследования журналиста в случае, если тот публично принесет ему свои извинения за недостоверную информацию.

Яценко заверил, что его непричастность к смертельному ДТП подтверждена руководством милиции и прокуратуры Черкасской области в качестве «водителя, пассажира или свидетеля».

Отдельно депутат подчеркнул, что уже несколько месяцев не управляет машиной.

В то же время, Яценко отметил, что машина, которая попала в аварию, принадлежит его родственнице.

«Но я к нему (автомобилю – прим.ред.) никакого отношения не имею, к водителю – также. Мне очень досадно, что гибель человека используется для черного пиара», - заверил депутат.

Отдельно Яценко подчеркнул, что милиция владеет видеозаписью ДТП с камер наблюдения автозаправки.

«В ближайшее время, я думаю, она будет предоставлена прессе, и этот вопрос будет снят», - заключил регионал.

Как сообщал «Главред» ранее, ряд украинских СМИ сообщили о том, что 2 сентября депутат Яценко, находясь за рулем Mercedes ML500 в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого погиб.

Милиция опровергла причастность Яценко к ДТП.

Напомним, Яценко был избран в парламент по спискам БЮТ. Позже он перешел в Партию регионов, которая выдвинула его кандидатом в депутаты по мажоритарному округу № 200 в Черкасской области с центром в городе Умань.

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