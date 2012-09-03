В «Борисполе» закрылись кафе и магазины duty-free

{1-} В аэропорту «Борисполь» с 1 сентября закрылись магазины беспошлинной торговли duty-free, а также кафе и заведения быстрого питания.

Об этом сообщает администрация предприятия на своей странице в Facebook.

«В результате десятки тысяч пассажиров остались без питания и необходимых товаров, а государство понесло многотысячные убытки», - заверили представители аэропорта.

Среди главных причин закрытия прибыльных точек в аэропорту назвали сложный процесс конкурсов и оформления договоров аренды в Фонде госимущества.

Также закрытию магазинов послужил отзыв Государственной таможенной службой разрешений на торговую деятельности в аэропорту.

Представители аэропорта, ссылаясь на мировую практику, отметили, что современные аэропорты до 80% своих доходов получают от неавиационной деятельности –торговли, питания и других услуг.

«На сегодня аэропорт, который является государственным предприятием, юридически не контролирует этот процесс», - отметили представители аэропорта.

Напомним, по результатам деятельности государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь за 7 месяцев 2012 года были обслужены 4,8016 миллиона пассажиров.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» установил рекорд: в течение года было обслужено более 8 миллионов пассажиров.

В июле 2012 года перевозки пассажиров авиационным транспортом увеличились на 10,2% по сравнению с июлем 2011 года – до 995,5 тысяч человек.

Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами страны – он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины.

Это единственный аэропорт Украины, из которого осуществляются трансконтинентальные рейсы.

фото: kbp.aero

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