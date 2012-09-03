Украинский дом перестроят за 290 миллионов

{1-} Проект реконструкции Украинского дома, утвержденный Кабмином, предусматривает стоимость работ в 290,148 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Стоимость строительно-монтажных работ составит 172,147 миллиона гривен, оборудования – 48,932 миллиона гривен.

После перестройки общая площадь здания составит 31,723 тысячи квадратных метров, полезная – 30,046 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрен подземный паркинг на 76 мест.

Отметим, что сейчас общая площадь Украинского дома составляет 17,55 тыс. кв. м, в том числе экспозиционная – 8,85 тыс. кв. м.

В целом, проект реконструкции здания разделен на три пусковых комплекса: на первый комплекс полезной площадью 1,937 тыс. кв. м направят 52,7 миллиона гривен, на второй (26,314 тыс. кв. м) – 192,989 миллиона гривен, на третий (1,795 тыс. кв. м) – 44,457 миллиона гривен.

Срок реализации проекта составляет 18 месяцев.

Как известно, Украинский дом был построен в 1978-1982 годах.

Фото: consumer-club.com.ua

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