В России подсчитали количество алкоголиков

{1-} В России количество людей, больных алкоголизмом, превысило три миллиона человек.

Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко радиостанции «Эхо Москвы».

В этой связи он считает бесперспективной идею введения «сухого закона» в России.

«Это нельзя сделать. Это будет неэффективно», - сказал Онищенко.

«У нас три миллиона алкоголиков, которые просто не могут без этого (спиртного – прим.ред.), у нас несколько миллионов человек, которые еще не имеют диагноза, но они без регулярного употребления тоже не могут обойтись, это тоже больные люди», - считает Онищенко.

По его словам, в России принята концепция алкогольной политики, введены ограничения продажу алкоголя в вечернее и ночное время – эти меры должны привести к снижению употребления алкоголя.

Фото: svit24.net

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