Утепление киевских школ обойдется в 800 миллионов

{1-} Энергосберегающие технологии в киевских школах обойдутся в 800 миллионов гривен. Эти деньги планируется привлечь за счет инвесторов.

Об этом в телевизионном эфире сообщил замглавы КГГА Леонид Новохатько, передает «Интерфакс-Украина».

«Я с уверенностью могу констатировать, что в ближайшие 2-3 года мы ликвидируем причины недовольства киевлян, относительно холодных помещений учебных заведений», - заверил чиновник.

По его словам, работа по утеплению школ уже началась.

В 2012 году на образование городским бюджетом предусмотрены 4,2 миллиарда гривен. Это на 708 миллионов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, на подготовку школ к новому учебному году в бюджете города предусмотрено 76,7 миллионов гривен.

Новохатько заявил, что перед началом учебного года было отремонтировано 72 крыши, 20 фасадов, 102 сети горячего и холодного водоснабжения, 538 модульных индивидуальных тепловых пунктов в учебных заведениях столицы.

На завершающем этапе также находится поверка узлов учета тепловой энергии.

Фото: Киевпресс

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