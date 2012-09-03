В новой Раде «кнопкодавы» исчезнут - нардеп

{1-} В новом составе парламента «кнопкодавов» не будет – каждый депутат будет голосовать лично.

Об этом заявил заместитель главы фракции Партии регионов Владимир Рыбак в эфире «5 канала».

«Я думаю, что прошло то время, «кнопкодавов». Прошло время, потому что закон другой и придут уже в парламент следующие, совершенно другие люди и там никто никому уже диктовать не будет», - отметил политик.

Рыбак убежден, что депутаты, которые победят в мажоритарных округах, будут носить карточку в кармане и голосовать сознательно.

«Я считаю, что тот, кто придет по мажоритарным округам, уже карточку будет носить в кармане, и будет голосовать сознательно», - заверил депутат.

«По партийным спискам – то же самое. Вы увидите, что люди будут несколько другие. Парламент будет другой», - резюмировал политик.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее представители нескольких фракций предлагали ввести уголовную ответственность для «кнопкодавов» за голосование чужими карточками – до семи лет тюрьмы.

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