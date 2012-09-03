На Львовщине за перекрытые трассы возбуждено уголовное дело

{1-} Милиция города Старый Самбор, Львовской области, возбудила уголовное дело за перекрытие международной автотрассы.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНИАН.
Участников акции протеста обвиняют по статье 279 «блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которые нарушили нормальную работу транспорта».
В милиции уточнили, что дорогу блокировала группа из 150 человек, постоянно ходили по пешеходному переходу.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на Львовщине местные жители выступили против «катастрофического состояния» дорог в регионе, требуя ремонта трассы «Старый Самбор – Смильница».
Протестующие разрешали проехать только каретам скорой помощи, пожарным и частным лицам, которые ехали в больницу.
Сейчас милицией ведется досудебное следствие.
Фото: dobromyl.org
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