Богатырева рассказала о разнице между взяткой и гонораром

{1-} Врач должен иметь право принимать гонорар за свои услуги, который нельзя путать с взяткой.

Об этом заявила вице-премьер, министр здравоохранения Раиса Богатырева, передает УНИАН.

«Говоря о взятках, о негативе, который сегодня со всех сторон окружает деятельность медицинского персонала, хочется вернуться к старым кадрам, к старым фильмам, когда показывают дверь жилья какого-то профессора известного, где написана табличка – такой-то профессор, такие-то часы приема. Он может выезжать принимать, может дома принимать, написана величина его гонорара», - вспомнила министр.

Богатырева убеждена, что врачебный гонорар не является постыдным делом.

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«Это естественное желание человека отблагодарить врача не только за умелые руки, а, может быть, просто за душевный разговор. Это дело врача – взять этот гонорар, или не взять, но право врач такое иметь должен», - убеждена вице-премьер.

В медицине главными факторами должны быть профессионализм врача и наличие лицензии на услуги, а также отчетность перед налоговыми органами за получаемые доходы.

«Я говорила о том, что должна быть лицензия на ту деятельность, которую врач может оказывать в любое время суток и за гонорары в том числе, ведя, естественно, определенный учет. Но, если его услуга стоит от 50 до 1500 гривен, то это дело врача, он должен с налоговыми органами определить, по какой формуле мы будем отчитываться. Не надо сразу видеть в нас врагов», - подчеркнула Богатырева.

Глава Минздрава уверена, что таким образом моральный облик врача деформироваться не будет.

«И здесь мы не будем деформировать свою мораль. Как же жить за такую зарплату, служить делу, работать на износ и быть на самой нижней социальной ступени сегодняшнего отношения к нам», - резюмировала Богатырева.

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