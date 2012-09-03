Украина на пятом месте Паралимпийских игр

{1-}В командном зачете Украина опустилась на пятое место, пропустив вперед сборную России, в активе которой 43 медали.

По итогам пятого дня соревнований Украина отметилась завоеванием 2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей. Всего же на счету нашей сборной 15 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Пятый день Паралимпиады подарил нашим спортсменам множество медалей всех видов пробы, сообщает Корреспондент.

ЗОЛОТО

Украинец Андрей Голивец выиграл финальное соревнование по толканию ядра. В лучшем своем результате он установил рекорд Украины, толкнул ядро на 16,25 метров. В этом же соревновании украинец Василий Лещинский занял четвертое место.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексом Максим Веракса показал лучший результат не только в заплыве, но и установил паралимпийский рекорд. Россиянин Александр Неволин-Светов, занявший второе место, отстал на целых 2 секунды.

СЕРЕБРО

Серебряную медаль для Украины в настольном теннисе завоевала Антонина Ходзынская, которая в финале уступила россиянке Раисе Чебанике с общим счетом 0:3.

Сразу два серебра принесло Украине сегодня плавание. В женском заплыве на дистанции 100 метров брассом украинка Яна Бережная не смогла составить конкуренцию сопернице, проплывшей дистанцию с мировым рекордом. Но Яна оказалась быстрее всех остальных, так что серебряная медаль стала достойной наградой нашей спортсменке.

Еще одна наша пловчиха, Ольга Свидерская, была второй на дистанции 100 метров вольным стилем. И здесь не обошлось без мирового рекорда в исполнении конкурентов.

Еще одно серебро принес нашей сборной легкоатлет Алексей Пашков. В своей лучшей попытке он установил персональный рекорд, но все же уступил немцу первенство.

БРОНЗА

В мужском заплыве на дистанции 100 метров брассом украинец Александр Мащенко показал третий результат и завоевал бронзовую медаль. В этом же заплыве другой наш спортсмен Виктор Смирнов занял четвертое место.

Еще две бронзовые награды принес нашей сборной женский настольный теннис. Клименко Юлия в борьбе за бронзу одолела немку Стефанию Гребе со счетом 3:1.

Последними в настольном теннисе встречались наша Виктория Сафонова и представительница Турции Кубра Оцсой. В матче за бронзу победила Сафонова со счетом 3:1.

Фото london2012.com

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