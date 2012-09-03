Украина на пятом месте Паралимпийских игр

3 сентября 2012, 23:42

{1-}В командном зачете Украина опустилась на пятое место, пропустив вперед сборную России, в активе которой 43 медали.

 По итогам пятого дня соревнований Украина отметилась завоеванием 2 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей. Всего же на счету нашей сборной 15 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Пятый день Паралимпиады подарил нашим спортсменам множество медалей всех видов пробы, сообщает Корреспондент.

ЗОЛОТО

Украинец Андрей Голивец выиграл финальное соревнование по толканию ядра. В лучшем своем результате он установил рекорд Украины, толкнул ядро на 16,25 метров. В этом же соревновании украинец Василий Лещинский занял четвертое место.

 В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексом Максим Веракса показал лучший результат не только в заплыве, но и установил паралимпийский рекорд. Россиянин Александр Неволин-Светов, занявший второе место, отстал на целых 2 секунды.

СЕРЕБРО

Серебряную медаль для Украины в настольном теннисе завоевала Антонина Ходзынская, которая в финале уступила россиянке Раисе Чебанике с общим счетом 0:3.

Сразу два серебра принесло Украине сегодня плавание. В женском заплыве на дистанции 100 метров брассом украинка Яна Бережная  не смогла составить конкуренцию сопернице, проплывшей дистанцию с мировым рекордом. Но Яна оказалась быстрее всех остальных, так что серебряная медаль стала достойной наградой нашей спортсменке.

Еще одна наша пловчиха, Ольга Свидерская, была второй на дистанции 100 метров вольным стилем. И здесь не обошлось без мирового рекорда в исполнении конкурентов.

Еще одно серебро принес нашей сборной легкоатлет Алексей Пашков. В своей лучшей попытке он установил персональный рекорд, но все же уступил немцу первенство.

БРОНЗА

В мужском заплыве на дистанции 100 метров брассом украинец Александр Мащенко показал третий результат и завоевал бронзовую медаль. В этом же заплыве другой наш спортсмен Виктор Смирнов занял четвертое место.

Еще две бронзовые награды принес нашей сборной женский настольный теннис. Клименко Юлия в борьбе за бронзу одолела немку Стефанию Гребе со счетом 3:1.

Последними в настольном теннисе встречались наша Виктория Сафонова и представительница Турции Кубра Оцсой. В матче за бронзу победила Сафонова со счетом 3:1.

Фото london2012.com

 

Новости по теме:

Украине вернули золотую медаль Паралимпиады

На Паралимпиаде не захотели возвращать золото Украине

Украина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпиаде

Сборная Украины на Паралимпиаде вышла на третье место

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять