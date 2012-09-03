Кабмин заблокировал 3 миллиарда гривен местных бюджетов

{1-}Государственная казначейская служба в июле-августе из-за падения государственных доходов временно прекратила финансировать инвестиционные расходы местных бюджетов.

В результате по стране заблокировано текущих обязательств на сумму свыше 3 млрд грн, пишет Эксперт.

Это повышает вероятность того, что в конце года занятые в бюджетной сфере украинцы получат зарплату, а вот денег на ремонт дорог, благоустройство городов, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и прочие местные нужды у государства вообще не найдется.

"Обычно это происходит в конце года. Как правило, в четвертом квартале Министерство финансов старается закрыть все хвосты, выполнить все планы, поэтому начинается хаотичное перераспределение средств по бюджетным статьям. Поскольку ресурсов госбюджета не хватает, используются деньги местных бюджетов", - объясняет эксперт Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Нынешний год стал исключением, и проблемы начались уже с июля.

В связи с этим местные власти вынуждены самостоятельно решать финансовую проблему. В некоторых городах пытаются провести большинство платежей по незащищенным статья в третьем квартале, не дожидаясь возможного усугубления ситуации в конце года.

Другие стараются изыскать средства хотя бы на самые срочные проекты, а по остальным решают вопросы с подрядчиками путем переговоров и личных договоренностей.

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