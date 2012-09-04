Коморовский выступает за создание польской системы ПРО

{1-}Президент Польши Бронислав Коморовский выступит с законодательной инициативой о внесении дополнений в закон о модернизации вооруженных сил, чтобы законодательно закрепить создание собственной национальной системы противоракетной обороны. Об этом глава государства заявил в понедельник в городе Кельцы во время открытия 20-го международного салона оборонной промышленности, пишет РИА Новости.
«Я хочу выступить с законодательной инициативой, подготовленной вместе с министром (обороны Томашем) Семоняком и правительством, чтобы внести поправки в закон о модернизации армии», — сказал Коморовский.
По его словам, речь идет о «дополнении, касающемся программы воздушной обороны — ПВО и ПРО».
Президент Польши выразил надежду, что подобного рода поправки в законодательство получат поддержку всех политических сил страны.
В начале августа Коморовский объявил о необходимости создания собственной системы ПРО Польши. Позднее министр обороны Томаш Семоняк добавил, что создание этой системы планируется совместно с Францией, Германией и другими союзниками по НАТО. Согласно этой концепции, польские элементы ПРО наряду с запланированными элементами американской ЕвроПРО войдут в состав общенатовской системы противовоздушной обороны.
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