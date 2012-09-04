НарядыТэтчер проданы с аукциона за $115 тысяч

{1-}В Лондоне за 40 тысяч долларов продан деловой костюм бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, который она носила в момент избрания в 1979 году на пост главы правительства. Он был выставлен торговым домом "Кристис" в рамках распродажи уникальной коллекции многочисленных предметов, связанных с Лондоном.

Знаменитый костюм Маргарет Тэтчер цвета морской волны марки Mansfied, в котором Тэтчер была избрана лидером консерваторов в 1975 году, был оценен в 2 тыс долларов. В ходе ожесточенной борьбы его цена выросла в 20 раз. Имя покупателя не раскрывается, пишет ИТАР-ТАСС.

"Когда вы воочию видите подобные вещи, то ощущаете ту мощь, которая от них исходит", - заявила накануне торгов представитель "Кристис".

Также было продано серое пальто, входившее, по словам аукционистов, в коктейльный ансамбль.

86-летняя баронесса Тэтчер известна своим умением тщательно подбирать наряды, соответствующие ее статусу.

Одновременно на аукционе за 106 тыс долларов продан лондонский красный двухэтажный автобус "Роудмастер" /Roadmaster/, выпущенный в 1966 году. Его начальная цена превышена в три раза.Этот костюм был одним из шести, выставленных на аукцион.

За 29 тыс долларов ушла золотая медаль лондонской Олимпиады 1908 года, полученная лондонским гребцом на лодке- одиночке.

Общая сумма, вырученная за "лондонские реликвии", а было представлено 160 лотов, составила 2,3 млн долларов. "Сейчас Лондон находится в центре внимания всего мира, и мы воспользовались этим фактом для того, чтобы порадовать всех уникальными вещами и предметами искусства, связанными с британской столицей", - заявил сегодня директор аукциона Николас Мартино. Он сообщил, что в ходе подготовки к торгам в здании "Кристис" была устроена специальная выставка выносимых на аукцион вещей, которую посетили 16 тыс человек.

Несколько нарядов бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер были проданы с аукциона за более чем 115 тысяч долларов.

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