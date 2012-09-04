У Тягнибока рассказали, кто дает им деньги

{1-} ВО "Свобода" имеет около 200 спонсоров, которые каждый месяц перечисляют деньги в партийную кассу, но в избирательный список попали только трое.

Все спонсоры "Свободы" состоят в так называемом Экономическом совете партии, возглавляемом Игорем Кривецким – депутатом Львовского облсовета (№13 партийного списка). Об этом пишет Forbes.ua.

По словам пресс-секретаря ВО "Свобода" Юрия Сыротюка, (№14 партийного списка), сейчас Экономический совет насчитывает около 200 членов.

"Это клуб по интересам людей, которые могут предоставлять партии спонсорскую помощь. При формировании партийного списка им обещали до 25% мест, но в проходную часть партийного списка попали только три члена Экономического совета", – сказал Сыротюк.

В частности, Кривецкий, глава харьковской областной организации "Свободы", владелец юридической фирмы "Зевс" Игорь Швайка и депутат Киевского облсовета, адвокат Олег Гелевей.

По словам Сыротюка, подобные советы действуют при каждой областной и районной организации партии, а все вместе составляют Экономический совет партии.

Предприниматели, которые входят в эти советы, ежемесячно перечисляют в партийную казну не только членские взносы, но и добровольные пожертвования.

По словам руководителя киевской городской организации "Свободы" Андрея Ильенко, в каждом регионе установлен свой минимальный порог пожертвований, благодаря которым человек может попасть в экономический совет.

В Киеве этот "порог" определен в $100 в месяц, но на самом деле спонсоры областной организации платят намного больше.

"Они финансируют расходы на изготовление агитационных материалов, обеспечивают партию необходимой техникой, транспортом и помещениями. В Киеве "Свободу" регулярно спонсируют 15 человек. Они каждый месяц перечисляют в партийную кассу несколько десятков тысяч гривен", - добавил Ильенко.

Как сообщал Главред ранее, за 2011 год на должности главы ВО «Свобода» Олег Тягнибок заработал 197,4 тыс. грн. Это следует из декларации, поданной Тягнибоком при регистрации кандидатом в народные депутаты.

Так, в декларации указано, что Тягнибок получил в прошлом году 197,4 тыс. грн доходов, почти все из них (за исключением 2,4 тыс. грн дивидендов и процентов) – по зарплате. При этом единственным местом работы кандидат в депутаты указал «председатель ВО «Свобода».

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