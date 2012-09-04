Сегодня открывается последняя сессия Рады шестого созыва

4 сентября 2012, 07:23

{1-} Сегодня, 4 сентября состоится открытие одиннадцатой сессии Верховной Рады шестого созыва.

Народные депутаты шестого созыва проведут свою последнюю сессионную неделю под куполом ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что ключевой задачей Верховной Рады Украины на одиннадцатой сессии является принятие бюджета на следующий год.

Верховная Рада, подчеркнул Литвин, "должна и обязана" принять бюджет на следующий год, поскольку новый парламент соберется на учредительное заседание 17 декабря, и вовремя принять бюджет не успеет.

Как сообщал Главред ранее, на первой пленарной неделе народные депутаты, среди прочего, планируют рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об информации" (и Закона Украины "О доступе к публичной информации". Об этом сообщили в Информационном управлении парламента,

В четверг, 6 сентября, парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно преступлений против нравственности в сфере половых отношений)" и "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

На рассмотрение парламентариев вынесен законопроект "Об охране зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)".

Также в четверг во втором чтении будет рассматриваться законопроект "О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины".

В пятницу, 7 сентября, народные депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, которая сложилась вокруг ЗАО "Индар" и Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины, других законов Украины и принятия противоправных решений Киевским городским советом в период с 2007 по 2010 годы.

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