В Кабмине спрогнозировали, как упадет гривна

{1-} В 2013-2014 годах возможна умеренная девальвация гривны. В Министерстве финансов считают, что в ближайшие два года среднегодовой курс доллара не превысит 8,4 грн, тогда как сейчас НБУ удерживает его на уровне 8 грн. Эксперты оценивают этот прогноз как заниженный, поскольку спекулятивные инвесторы ориентируются на более слабую гривну, пишет Коммерсантъ Украина.

Минфин прогнозирует, что до конца этого года средний курс доллара в Украине составит 8,1 грн, а его средняя стоимость в 2013-2014 годах не превысит 8,4 грн/$.

Впрочем, в конце июля, согласно проспекту эмиссии евробондов на $2 млрд, в Кабмине рассчитывали на более сильную девальвацию гривны в 2014 году — до 8,6 грн. Эти цифры говорят о том, что в правительстве больше не верят в неизменность курса национальной валюты. Ведь еще в феврале прошлого года в Минфине считали, что курс доллара не превысит 8 грн в 2011-2014 годах.

Однако официальный курс гривны, на который опирается Минфин, не достигает даже заложенных в прогнозе 8,1 грн/$. С начала года колебания курса доллара не превышали 1 коп. — с 7,98 грн до 7,99 грн. В то же время курс межбанковского рынка был выше: валютный индикатор показал подорожание доллара на 8 коп. в этом году, до 8,13 грн, аналогичное повышение было в 2011 году.

Предугадать колебания курса на долгий срок сложно, однако стоимость иностранной валюты вряд ли будет снижаться.

"Прогнозировать значение курса гривны на среднесрочную перспективу с высокой точностью довольно трудно исходя из того, что многое зависит от внешнеэкономической конъюнктуры и реакции властей на ее изменения,— говорит экономист Ирина Пионтковская.— Если предположить, что сегодняшние тенденции к расширению дефицита счета текущих операций продолжатся в 2013 году на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых финансовых рынках, то избежать ослабления гривны по отношению к доллару будет сложно. Правда, предугадать, будет ли новый уровень курсового равновесия 8,4 или 9 грн за доллар, непросто. Учитывая волатильность и неопределенность развития ситуации на мировом финансовом рынке, точность любых прогнозов оставляет желать лучшего".

Эксперты не разделяют оптимизма правительства.

"Сложно представить, что в ближайшие два года курс гривны останется без изменений. У меня самые пессимистические ожидания на рынке — думаю, что за два года гривна потеряет 30% стоимости. Инвесторы бывают разные, и ожидания у них разные",— говорит начальник отдела экономических исследований Эрсте Банка Марьян Заблоцкий. Такая девальвация не страшна вкладчикам.

"Как правило, проценты по гривневым депозитам перекрывают девальвацию",— отмечает он.

Ранее Главред писал, что к концу 2012 года гривна ослабнет на 10%, заявили экономические эксперты Павел Розенко и Валерий Геец.

Катастрофического обвала гривны ожидать не стоит, успокаивают они, однако определенное обесценивание валюты все же произойдет, скорее всего, ближе к Новому году. Ведь до выборов правительство всеми силами будет сдерживать падение.

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