«Нафтогаз» поищет у себя шпионов за 3 миллиона гривен

{1-} НАК «Нафтогаз Украины» потратит почти 3 миллиона гривен на проведение проверки информационной безопасности компании. Об этом сообщает «Вестник государственных закупок».

Договор о приобретении услуг по проведению комплексной проверки информационной безопасности «Нафтогаза» был подписан 31 августа с ООО «БМС Консалтинг», пишут «Комментарии».



Сумма договора составляет 2 869 986 гривен, срок предоставления услуги – до 31 декабря 2012 года.



Согласно техническому заданию, подрядчик обязан провести анализ кадровой политики НАК, проверить на безопасность электросети, телекоммуникационное оборудование, системы безопасности внутренней сети и электронной почты, а также политику обращения с мобильными носителями информации.



Закупка проведена на открытых торгах за средства НАК «Нафтогаз Украины».



Напомним, 22 августа НАК «Нафтогаз Украины» в ходе открытых торгов подписал договор с ООО «Лизард софт», заказав себе новый корпоративный портал за 1 миллион 618 тысяч гривен.

Ранее Главред также сообщал, что «Нафтогаз Украины» 27 февраля по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Комплексные решения» на обслуживание «Системы предупреждения утечки конфиденциальной информации» и предоставление прав на использование программного обеспечения. Стоимость сделки составила 2,40 млн грн.

Приблизительное количество пользователей, которые подлежат мониторингу, составляет 700. Система должна обеспечить мониторинг информации, которая хранится на серверах и рабочих станциях, отправляется по электронной почте, передаваемой по каналам ftp, smtp, http и т.д., и с помощью коммуникативных программ мгновенного обмена информацией. Система должна мониторить и блокировать перемещение информации с помощью CD / DVD, USB, и то, что отправляется на печать. Также мониторится доступ к WiFi, Bluetooth.

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