Украинский олигарх решил купить греческий остров: жители в шоке

{1-} В Греции разгорается скандал, связанный с тем, что некий украинский бизнесмен хочет купить или взять в бессрочную аренду остров Сифнос площадью 74 кв. км (чуть меньше Винницы), который расположен в южной части Эгейского моря. Подобная информация появилась в местной прессе, пишет «Сегодня».

Этот факт возмутил греков, ведь на Сифносе живут около 2500 жителей, а сам остров является популярным курортом, где есть пляжи, отели, магазины, рестораны, порт, старинные здания и аж 365 церквей.

Якобы наш магнат планирует сделать из острова настоящую элитную зону для отдыха. Но кто он, не известно, так как, по местным правилам, имена покупателей не разглашаются. Также непонятно, какова может быть стоимость этого клочка земли. К примеру, необитаемый остров размером всего в 10 кв. км стоит 1,5 млн. евро.

Ранее Главред также сообщал, что Греция может продать или сдать в аренду необитаемые острова в рамках программы приватизации, с помощью которой правительство надеется выручить средства на борьбу с кризисом.

Об этом заявил премьер-министр страны Антонис Самарас.

По его словам, коммерческое использование островов может быть возможно только в том случае, если это не будет нарушать требования национальной безопасности.

Самарас также подчеркнул, что правительство не будет «избавляться» от островов «по дешевке»; речь идет о возможном превращении необитаемых территорий в объекты, которые будут приносить доход.

Действительно в последнее время на продажу стало выставляться все больше островов. Есть и желающие купить их. Так, в середине августа мэр Вильнюса (Литва) Артурас Зуокас заявил, что уже выбрал один и готов заплатить за него почти $6 млн. По его плану, этот остров можно было бы сделать туристическим центром, а вырученные деньги пустить на оплату долгов Вильнюса.

Фото tourdream.net

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