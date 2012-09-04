Контролировать изготовление бюллетеней будут три депутата

{1-} Центральная избирательная комиссия образовала комиссию по контролю над изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает УНИАН.

В частности, в состав контрольной комиссии включен Юрий Мирошниченко (народный депутат от Партии регионов), Виктор Уколов (фракция «БЮТ-Батькивщина») и Юрий Онищенко (фракция НУ-НС).

Состав контрольной комиссии был сформирован на основании соответствующих представлений фракций Верховной Рады.

Комиссия создана для контроля над соблюдением требований во время изготовления избирательных бюллетеней, в частности, в части уничтожения печатных форм, технических отходов и полиграфического брака. Кроме того, ЦИК утвердил порядок направления в Центризбирком представляющих публичный интерес постановлений окружных избирательных комиссий для обнародования.

Как сообщал Главред ранее, Киевский апелляционный админсуд признал законным утверждении ЦИК формы бюллетеня без указания фамилий экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних Юрия Луценко.

Таким образом суд отклонил соответствующий административный иск «Батьківщини».

Суд пришел к выводу, что ЦИК принял законное решение, утвердив бюллетени без фамилий Тимошенко и Луценко, поскольку они не зарегистрированы кандидатами в связи с судимостью, а согласно действующему избирательному законодательству в бюллетень могут быть внесены лишь лица, официально зарегистрированные кандидатами в депутаты.

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