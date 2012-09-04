Иващенко требует обжаловать приговор и добивается своего оправдания

{1-} Бывший и. о. министра обороны Валерий Иващенко его адвокат Борис Нечипоренко не согласны с решением Апелляционного суда Киева, который смягчил наказание и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, однако не отменил решение Печерского райсуда Киева, которым чиновник приговаривался к пяти годам лишения свободы.

Защита намерена обжаловать его в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

«Иващенко вышел на свободу, но это полумера. Мы убеждены, что в его действиях вообще отсутствует состав преступления. Он был привлечен к ответственности незаконно, поэтому дело в отношении него должно быть закрыто по реабилитирующим основаниям»,— заявил адвокат Нечипоренко.

Он подчеркнул, что бывший руководитель Минобороны виновным себя никогда не признавал: «Он считает, что, возможно, допустил некриминальную ошибку».

По словам Нечипоренко, кассационная жалоба на решение Апелляционного суда будет подана в ВССУ ближе к ноябрю, поскольку до истечения предусмотренного законодательством трехмесячного срока никаких действий по этому делу все равно предприниматься не будет. При этом он не исключил, что его подзащитный будет требовать санкций для коллегии судей Печерского райсуда Киева под председательством Сергея Вовка, вынесшей ему приговор.

«Мы пока это не обсуждали, но такой вариант возможен,— сказал «Ъ» господин Нечипоренко.— Возможно, мы также поставим вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении следователей, которые фальсифицировали это дело».

Однако кассацию жалобу на решение Апелляционного суда может подать не только сторона защиты, но и сторона гособвинения, заявили в ГПУ.

«В Генпрокуратуре не исключают возможность оспаривания решения Апелляционного суда Киева в кассационной инстанции»,— заявила пресс-секретарь генпрокурора Виктора Пшонки Маргарита Велькова. Она уточнила, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как в ведомстве внимательно ознакомятся с полным текстом решения Апелляционного суда.

фото: news.intv.ua

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