Эксперты уверены, что Европе не избежать кризиса

{1-} Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга Европейского Союза со стабильного на "негативный". Сам рейтинг при этом остался неизменным — на наиболее высоком возможном уровне ААА.

Снижение кредитного рейтинга ведущими агентствами, как правило, влечет за собой рост процентов по облигациям, что может способствовать углублению долгового кризиса, сообщает Радио Свобода.

Негативный прогноз, по мнению аналитиков агентства, обусловлен тем, что ранее подобным образом были оценены перспективы крупнейших экономик Евросоюза — Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов.

Агентство предупредило, что кредитный рейтинг ЕС может быть снижен, если какая-либо из стран ЕС окажется неплатежеспособной вследствие долгового кризиса.

Наиболее актуальна угроза дефолта для Греции, которая сейчас обсуждает с ЕС и МВФ условия предоставления обещанной ей ранее финансовой помощи. Нестабильна также ситуация в финансовом секторе Испании.

Как сообщал Главред ранее, Еврозоне угрожает настоящая экономическая катастрофа. Предотвратить ее можно лишь в случае, если финансово сильные государства и центральные правительства возьмут на себя значительную часть долгового бремени региона.

Об этом говорится в докладе Института нового экономического мышления (INET), который спонсирует инвестор Джордж Сорос.

"Мы считаем, что Европа в сомнамбулическом состоянии приближается к катастрофе невероятных размеров... Ощущению нескончаемого кризиса, когда одна кость домино падает за другой, необходимо дать обратный ход", - отмечается в документе.

По мнению экономистов, регуляторы должны решить две отдельные проблемы - ликвидация последствий "изначально дефектного плана" еврозоны и укрепление структуры блока как такового.

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