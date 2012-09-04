Рада открыла последнюю сессию 6-го созыва

{1-} Во вторник, 4 сентября, спикер Верховной Рады Владимир Литвин открыл 11-ю сессию парламента 6-го созыва.

На заседании присутствуют члены всех фракций парламента, премьер Николай Азаров, члены правительства, представители НБУ, СБУ, судебной ветви власти, другие официальные лица, сообщает «Интерфакс-Украина».

Напротив здания парламента утром прошел митинг с участием около 50 представителей КПУ, которые держали плакат с надписью «Вернем страну народу».

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Ранее «Главред» сообщал, что Литвин предложил во избежание политической агитации не оглашать длинных речей в ходе открытия 11-й сессии украинского парламента во вторник.

Как ожидается, Верховная Рада 6-го созыва проработает до 17 декабря. Парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября, через 54 дня.

Основное задание нынешнего состава украинского парламента - это принять закон о государственном бюджете на 2013 год.

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