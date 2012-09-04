Сегодня Янукович в Раду не приедет

{1-} Во вторник, 4 сентября, началу работу 11-я сессия Верховной Рады 6-го созыва. Однако Президент Виктор Янукович сегодня в парламент не приедет.

Об этом заявил советник Президента Юрий Мирошниченко, сообщает УНИАН.

Напомним, что заседание Рады открыл спикер Владимир Литвин, кроме того, на нем присутствуют члены всех фракций парламента, премьер Николай Азаров, члены правительства, представители НБУ, СБУ, судебной ветви власти, другие официальные лица.

Напротив здания парламента утром прошел митинг с участием около 50 представителей КПУ, которые держали плакат с надписью «Вернем страну народу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предложили новый способ борьбы с «кнопкодавами»

Ранее «Главред» сообщал, что Литвин предложил во избежание политической агитации не оглашать длинных речей в ходе открытия 11-й сессии украинского парламента во вторник.

Как ожидается, Верховная Рада 6-го созыва проработает до 17 декабря. Парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября, через 54 дня.

Основное задание нынешнего состава украинского парламента - это принять закон о государственном бюджете на 2013 год.

Новости по теме:

Рада открыла последнюю сессию 6-го созыва

Сегодня открывается последняя сессия Рады шестого созыва

Оппозиция обвинила Литвина в использовании админресурса

Литвин призвал нардепов к краткости: высосали любые выступления