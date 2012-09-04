Из БЮТа ушел еще один депутат

{1-} После того, как начала свою работу 11-я сессия Верховной Рады 6-го созыва, из фракции «БЮТ-Батьківщина» вышел народный депутат Борис Шиянов.

Об этом в ходе сегодняшнего заседания Рады заявил спикер парламента Владимир Литвин.

Напомним, что заседание Рады открыл спикер, кроме того, на нем присутствуют члены всех фракций парламента, премьер Николай Азаров, члены правительства, представители НБУ, СБУ, судебной ветви власти, другие официальные лица.

Напротив здания парламента утром прошел митинг с участием около 50 представителей КПУ, которые держали плакат с надписью «Вернем страну народу».

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Ранее «Главред» сообщал, что Литвин предложил во избежание политической агитации не оглашать длинных речей в ходе открытия 11-й сессии украинского парламента во вторник.

Как ожидается, Верховная Рада 6-го созыва проработает до 17 декабря. Парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября, через 54 дня.

Основное задание нынешнего состава украинского парламента - это принять закон о государственном бюджете на 2013 год.

Ранее «Главред» сообщал, что 30 июля, после того как объединенная оппозиция огласила предвыборный список - нардеп Сергей Мищенко покинул фракцию «БЮТ-Батькивщина».

фото: gorod.cn.ua

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