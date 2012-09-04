Рада немного поработала и закрыла заседание

{1-} Не успела начать свою работу 11-я сессия Верховной Рады 6-го созыва, как парламент принял изменения в календарный график своей работы и закрылся.

За такое решение проголосовали 256 народных депутатов из 316, зарегистрированных в зале заседаний, сообщает «Интерфакс-Украина».

В постановлении говорится, что 4 и 5 сентября народные депутаты работают в комитетах и фракциях, а 6 сентября будет проведено пленарное заседание.

Данную инициативу выдвинул спикер Рады Владимир Литвин, обосновав это тем, что на сегодняшний день до конца не согласованы вопросы, которые должны быть в повестке дня сессии.

Напомним, что на открытии Рады были члены всех фракций парламента, премьер Николай Азаров, члены правительства, представители НБУ, СБУ, судебной ветви власти, другие официальные лица.

Напротив здания парламента утром прошел митинг с участием около 50 представителей КПУ, которые держали плакат с надписью «Вернем страну народу».

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Ранее «Главред» сообщал, что Литвин предложил во избежание политической агитации не оглашать длинных речей в ходе открытия 11-й сессии украинского парламента во вторник.

Как ожидается, Верховная Рада 6-го созыва проработает до 17 декабря. Парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября, через 54 дня.

Основное задание нынешнего состава украинского парламента - это принять закон о государственном бюджете на 2013 год.

Ранее «Главред» сообщал, что 30 июля, после того как объединенная оппозиция огласила предвыборный список - нардеп Сергей Мищенко покинул фракцию «БЮТ-Батькивщина».

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