В Украине скоро обострится экономический кризис - эксперт

{1-} Для Украины кризис не прекращался после 2008 года, и украинская экономика постоянно переживает его. Однако в этом году ситуация может существенно обостриться, для чего есть соответствующие предпосылки. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, сообщает ТСН.ua.

"Нынешняя стабильность опирается на стремительное накопление внешних долгов государства и коммерческого сектора, которые занимают постоянно и на крайне невыгодных условиях, под высокие проценты. Если возникнут трудности с получением кредитов, или их поток уменьшится, в Украине начнутся серьезные оползневые явления: девальвация, рост инфляции и т.д.", - отметил Суслов.

Также кризис проявляется и в других секторах, в частности, в экспортных отраслях экономики.

"Торговый баланс за первое полугодие этого года был отрицательным - 7 миллиардов долларов. То есть за полгода мы ввезли больше товаров, чем экспортировали, а это значит, что мы берем кредиты, чтобы платить за импортные товары", - рассказал экономист.

Все имеющиеся факторы риска, по словам Виктора Суслова, обостряются непростой политической ситуацией, которая заключается в зависимости Украины от внешних кредиторов.

"Они в определенный момент могут стать оружием для достижения политических целей. Наблюдается явная политическая изоляция: Украина имеет противоречия с руководством Европейского Союза, Госдепартамент США озвучивает негативные политические заявления относительно нее, не удается нормализовать отношения с Россией. Все это работает на сокращение финансирования. Поэтому наше правительство грамотно и правильно действует - активно ищет деньги в Китае", - добавил экономист.

При этом он отметил, что жизнь в долг не продлится долго, и обязательно придет "тяжелое похмелье, когда придется возвращать заимствования и проценты". Именно этот период станет настоящим кризисом.

Как ранее сообщал Главред, премьер Николай Азаров заявил о том, что на сегодняшний день есть условия для возникновения экономического кризиса. Но кризиса, который был в 2008-2009 годах в Украине не будет.

"2008-й и 2009-й год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой, и падает спрос на нашу продукцию", - сказал он.

Новости по теме:

Эксперты уверены, что Европе не избежать кризиса

Азаров заявил, что кризис возможен, но не страшный

Украине продуктовый кризис не грозит - эксперт

Черные понедельники: как Украине пережить новый кризис

Плохие новости: как европейский кризис ударит по Украине