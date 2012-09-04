Регионал заявил, что сессия Рады будет особенной

{1-} Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что "сессия будет особенной". Об этом он заявил на заседании согласительного совета председателей депутатских фракций и глав парламентских комитетов, пишет Коммерсантъ Украина.

"Будет идти предвыборная кампания, и многие депутаты будут использовать работу в парламенте для предвыборной агитации",— уточнил он, добавив, что "специалисты фракции Партии регионов" насчитали в предложениях к повестке XI сессии 64 закона, являющихся "либо популистскими, либо направленными на какой-то конкретный округ".

"Мы предоставим в секретариат Рады предложения по исключению из повестки этих законопроектов",— подчеркнул Ефремов.

"А что касается пятницы, то мы предлагаем заслушать министра образования и науки Дмитрия Табачника — пусть расскажет, насколько страна готова к новому учебному году",— сказал он.

Как сообщал Главред ранее, на первой пленарной неделе народные депутаты, среди прочего, планируют рассмотреть законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об информации" (и Закона Украины "О доступе к публичной информации". Об этом сообщили в Информационном управлении парламента,

В четверг, 6 сентября, парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно преступлений против нравственности в сфере половых отношений)" и "О порядке организации и проведения мирных мероприятий".

На рассмотрение парламентариев вынесен законопроект "Об охране зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)".

Также в четверг во втором чтении будет рассматриваться законопроект "О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины".

В пятницу, 7 сентября, народные депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, которая сложилась вокруг ЗАО "Индар" и Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины, Земельного кодекса Украины, других законов Украины и принятия противоправных решений Киевским городским советом в период с 2007 по 2010 годы.

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