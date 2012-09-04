Азаров рассказал, каким будет бюджет-2013

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивает, что Верховная Рада должна принять «сбалансированный, абсолютно реалистичный» государственный бюджет на 2013 год.

Об этом Азаров сказал сегодня на открытии 11-й сессии парламента VI созыва. Он подчеркнул, что закон о госбюджете будет направлен в первую очередь на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Украины, передает УНИАН.

По словам Азарова, правительство внесет в ВР проект госбюджета «в полном соответствии с действующим законодательством».

«Необходимо принять абсолютно реалистичный бюджет, который определен Президентом и направлен на выполнение социальных инициатив главы государства. Мы внесем проект бюджета - 2013 в соответствии с законом и я надеюсь, что этот определяющий документ будет принят действующим составом парламента», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал Главред ранее, дефицит госбюджета по итогам января-июля 2012 года составил 16,94 миллиарда гривен, увеличившись за июль на 10,23 миллиарда.

Согласно публикации Минфина, доходы госбюджета за семь месяцев достигли 186,58 млрд грн, в том числе общего фонда – 160,24 млрд грн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 10,5% и 12,1%.

С учетом ранее обнародованных данных за январь-июнь в июле госбюджет получил 23,63 млрд грн, в том числе общий фонд – 18,96 млрд грн, что меньше аналогичных данных за июль-2011 соответственно на 19,7% и 13,6%.

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